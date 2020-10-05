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В Вилейке женщина «сдала» милиции мужа, севшего пьяным за руль

Жительница улицы Гагарина позвонила в милицию и рассказала, что ее бывший муж, с которым они развелись, но живут на одной жилплощади, в нетрезвом состоянии устроил скандал.


Мужчина услышал, как бывшая супруга вызывает милицию и ушел из квартиры.

Как сообщил МЛЫН.BY заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Вилейского РОВД Николай Мягков, заявительница проследила в окно за бывшей пассией и увидела, как тот сел нетрезвый за руль. Испугавшись, что мужчина в таком состоянии может не справиться с управлением и попасть в аварию, она снова позвонила правоохранителям. Задержали мужчину на соседней улице. В выдыхаемом им воздухе был почти 1 промилле алкоголя.

Правоохранителям водитель пояснил, что хотел немного отъехать от дома и заночевать в машине. По словам Николая Мягкова, конфликтного супруга женщина простила и отказалась от привлечения его к ответственности за скандал. А вот с правами на управление ему придется расстаться на три года. Кроме этого за нетрезвое вождение мужчине грозит до ста базовых штрафа.
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