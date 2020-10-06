Учёные выяснили неожиданное полезное свойство коронавируса





Специалисты считают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека. Это соединение способно подавлять передачу сигналов, касающихся формирования болевых ощущений. Это объясняется тем, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.





По данным учёных, с нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), играющий важную роль в развитии кровеносных сосудов и связанный с такими болезнями, как рак и ревматоидный артрит. В данном случае происходит гипервозбудимость нейронов, которая оборачивается болью. Связывание с S-белком приводит к такому эффекту.





В будущих исследованиях специалисты намерены изучить, как можно использовать нейропилин-1 для обезболивания посредством неопиоидных препаратов.







