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Учёные выяснили неожиданное полезное свойство коронавируса

Учёные Университета Аризоны пришли к выводу, что коронавирус может облегчать боль. Этот факт объясняет, почему некоторые заражённые инфекцией пациенты не испытывают серьёзных симптомов, однако при этом способны распространять патоген. О неожиданном свойстве COVID-19, которое может оказаться полезным для анестезии, говорится в статье, опубликованной в журнале Pain.


Специалисты считают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека. Это соединение способно подавлять передачу сигналов, касающихся формирования болевых ощущений. Это объясняется тем, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

По данным учёных, с нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), играющий важную роль в развитии кровеносных сосудов и связанный с такими болезнями, как рак и ревматоидный артрит. В данном случае происходит гипервозбудимость нейронов, которая оборачивается болью. Связывание с S-белком приводит к такому эффекту.

В будущих исследованиях специалисты намерены изучить, как можно использовать нейропилин-1 для обезболивания посредством неопиоидных препаратов.
MK.ru
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