Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает

корреспондент агентства «Минск-Новости».









Как уточнил генеральный директор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш, с апреля на охраняемые стоянки перемещено 195 единиц автохлама, из них 106 оказались невостребованными владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе. Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.





А. Канаш также рассказал, что в столице разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре присоединятся и остальные районы столицы.



