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Минск очистят от автохлама. Сейчас на территории города насчитывается около тысячи таких машин

Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.

Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально», сообщает
корреспондент агентства «Минск-Новости».


Как уточнил генеральный директор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш, с апреля на охраняемые стоянки перемещено 195 единиц автохлама, из них 106 оказались невостребованными владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе. Всего на территории города сейчас насчитывается около 1 тыс. таких машин.

А. Канаш также рассказал, что в столице разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре присоединятся и остальные районы столицы.
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