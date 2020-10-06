"По результатам комплексной проверки безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, повлекших в 2020 году аварийные ситуации, Генеральная прокуратура установила системные нарушения в деятельности государственных органов и организаций",- говорится в сообщении Генпрокуратуры в понедельник.





В частности, по данным надзорного ведомства, "Минскводоканал" длительное время не обеспечивал соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. "Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными",- отмечается в сообщении Генпрокуратуры.





"Как оказалось, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы. Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы Минска", - проинформировали в Генпрокуратуре, цитирует interfax.by









По требованию Генеральной прокуратуры Минский горисполком и Министерство здравоохранения приняли комплексные меры по устранению нарушений.

Новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения. "Выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб по недопущению и минимизации чрезвычайных происшествий.

Населению оперативно и в полном объеме будет предоставляться информация о возникающих проблемах и доступе к резервным источникам воды", - гарантировали в надзорном ведомстве.





Кроме того, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Мингорисполком уже активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды. В Генпрокуратуре заявили, что взяли на контроль реализацию мер в сфере снабжения населения качественной питьевой водой.





Как сообщалось, в июне в нескольких районах Минска несколько дней наблюдались проблемы с водоснабжением - жители Фрунзенского и Московских районов жаловались на отвратительный запах воды из крана. Минздрав Беларуси направлял письмо в администрации Фрунзенского и Московского районов Минска с указанием на опасность употребления водопроводной воды.





Вместе с тем, жителей оперативно не проинформировали об опасности употребления воды из-под крана во Фрунзенском (463,2 тыс. человек) и Московском районах (почти 303 тыс. человек).





На период проведения работ к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, был организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах.



