"Через 100 лет мы будем оглядываться на этот день как на тот, который дал толчок экологическому восстановлению всей страны", – заявляют ученые. Сейчас на материке проживают 26 тасманийских дьяволов, 15 из которых ученые выпустили ранее в качестве эксперимента.





Тасманийские дьяволы вымерли в материковой Австралии по двум причинам: первая – прибытие на материк дикой австралийской собаки динго; вторая - дьявольская опухолевая болезнь, убившая абсолютное большинство этих животных с 1996 года.





Тасманские дьяволы – крупнейшие в мире хищные сумчатые животные. Его переселение поможет контролировать популяции диких кошек и лис, которые охотятся на другие исчезающие виды.