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На 19 человек завели уголовные дела за распространение в интернете данных о сотрудниках милиции

Силовики устанавливают личности тех, кто публикует сведения о сотрудниках милиции и их родственниках в интернете. Ищут также тех, кто оскорбляет и угрожает правоохранителям, пишет TUT.BY

«В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Среди фигурантов есть женщина-почтальон, которая «начитавшись призывов „сливать“ конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции».
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