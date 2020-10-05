«В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Среди фигурантов есть женщина-почтальон, которая «начитавшись призывов „сливать“ конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции».