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Коронавирусом могло заразиться уже 10% населения Земли - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирусной инфекцией могло заразиться 10% населения Земли.


Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.

По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире может быть заражен COVID-19. Данные отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.

Райан сказал, что «в конечном итоге это означает, что подавляющее большинство населения мира остается в опасности».

По данным сайта Worldometer, в мире зафиксировано 35 432 909 случаев коронавируса, в том числе 1 042 289 летальных, выздоровели 26 643 410 человек.
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