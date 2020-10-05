Коронавирусом могло заразиться уже 10% населения Земли - ВОЗ

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.





По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире может быть заражен COVID-19. Данные отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.





Райан сказал, что «в конечном итоге это означает, что подавляющее большинство населения мира остается в опасности».





По данным сайта Worldometer, в мире зафиксировано 35 432 909 случаев коронавируса, в том числе 1 042 289 летальных, выздоровели 26 643 410 человек.