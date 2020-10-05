Очередной квест для властей: в Минске появился мурал с "тем самым" такси
Телеграм-канал Антона Мотолько опубликовал фото мурала с изображением "Яндекс.Такси", которое увозит протестующего от силовиков.
Расположение здания с муралом неизвестно. Телеграм-канал сообщает, что оно находится «где-то в Минске или под Минском».
Напомним, 23 сентября во время мирной протестной акции водитель «Яндекс.Такси» позвал убегавшего от силовиков протестующего в машину и скрылся.
Петиция о помощи водителю набрала 30 тыс подписей. «Яндекс.Такси» пообещала помочь ему в случае необходимости.
Источник: dev.by
16:25 05/10/2020
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