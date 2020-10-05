Минздрав отчитался по COVID-19: пять смертей и 401 новый случай за последние сутки
Минздрав обнародовал последние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси
На утро понедельника зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19 (+ 401 новый случай за последние сутки)
С начала пандемии в Беларуси по официальной версии умерли 862 человека (+5 за последние сутки). Однако на самом деле на основании статистики смертности за апрель-июнь в ВОЗ полагают, что только за эти три месяца в Беларуси коронавирус стал причиной смерти не менее 5 тысяч человек (!).
"Белорусский партизан"
13:29 05/10/2020
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