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Минздрав отчитался по COVID-19: пять смертей и 401 новый случай за последние сутки

Минздрав обнародовал последние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси


На утро понедельника зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19 (+ 401 новый случай за последние сутки)

С начала пандемии в Беларуси по официальной версии умерли 862 человека (+5 за последние сутки). Однако на самом деле на основании статистики смертности за апрель-июнь в ВОЗ полагают, что только за эти три месяца в Беларуси коронавирус стал причиной смерти не менее 5 тысяч человек (!).
"Белорусский партизан"
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