



Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, в каких еще российских регионах школьников отправят на домашнее обучение, передает meduza.io





«У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — сказал Басюк. Конкретную дату перевода школ на дистанционное обучение назовут власти регионов, отметил он.





Ранее из-за роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные школьные каникулы с 5 по 18 октября.





Напомним, в последние дни даже по официальным данным, которым нельзя доверять, в Беларуси ежедневно фиксируется более 400 новых случаев заражения коронавирусом.



