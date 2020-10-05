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COVID-19: школы Москвы уходят на удаленку, а в Минске вирусы все еще не летают?

Министерство просвещения России сообщило, что школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина переведут на дистанционное обучение из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции


Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что сейчас сложно прогнозировать, в каких еще российских регионах школьников отправят на домашнее обучение, передает meduza.io

«У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — сказал Басюк. Конкретную дату перевода школ на дистанционное обучение назовут власти регионов, отметил он.

Ранее из-за роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные школьные каникулы с 5 по 18 октября.

Напомним, в последние дни даже по официальным данным, которым нельзя доверять, в Беларуси ежедневно фиксируется более 400 новых случаев заражения коронавирусом.
"Белорусский партизан"
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