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От коронавируса умер друг Василя Быкова - последний из "гродненского треугольника"

Он являлся последним из так называемого «гродненского треугольника»

В возрасте 92 лет в США умер Борис Клейн, который являлся мемуаристом, историком белорусского национального, революционного и освободительного движения. На своей страничке в facebook Александр Федута сообщил, что причиной смерти ученого стала болезнь, вызванная коронавирусом.


Борис Клейн являлся последним из так называемого «гродненского треугольника». Туда входили писатели Василь Быков и Алексей Карпюк. В 1968 году Клейн осудил советскую интервенцию в Чехословакию. С 1992 года он проживал в США.

«Я имел несомненную честь быть причастным к изданию двух последних книг Бориса Клейна на родине. Последнее письмо от него пришло примерно две недели назад. Он искренне переживал за Беларусь, давал советы, которыми, к сожалению, я не мог воспользоваться, но которые от того не становились менее верными и трогательными», - написал Александр Федута.
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