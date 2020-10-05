Куба откроется для туристов 1 ноября









"Планируется, что по прилету на остров туристам не придется предъявлять результаты теста на коронавирус или проходить карантин. Прибывшие смогут свободно перемещаться по острову", - говорится в сообщении.





Туристам для въезда на остров Куба потребуется медицинская страховка, включающая лечение коронавируса. Также их ожидает температурный скрининг. "Относительно пцр-тестов в аэропорту власти еще не определились, возможно, оно будет выборочным", - отметили в РСТО.





Ношение масок обязательно на улицах и во всех общественных местах, за исключением территории отелей и пляжей.