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Куба откроется для туристов 1 ноября

Куба разрешит въезд иностранных туристов с 1 ноября 2020 года, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.



"Планируется, что по прилету на остров туристам не придется предъявлять результаты теста на коронавирус или проходить карантин. Прибывшие смогут свободно перемещаться по острову", - говорится в сообщении.

Туристам для въезда на остров Куба потребуется медицинская страховка, включающая лечение коронавируса. Также их ожидает температурный скрининг. "Относительно пцр-тестов в аэропорту власти еще не определились, возможно, оно будет выборочным", - отметили в РСТО.

Ношение масок обязательно на улицах и во всех общественных местах, за исключением территории отелей и пляжей.
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