



Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него бессимптомно. Незадолго до подтверждения диагноза он встречался с Александром Лукашенко, пишет tayga.info.





«Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — отметил Бурков.