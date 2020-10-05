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Российский губернатор заразился коронавирусом после встречи с Лукашенко

Александр Бурков приезжал в Минск неделю назад.


Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него бессимптомно. Незадолго до подтверждения диагноза он встречался с Александром Лукашенко, пишет tayga.info.

«Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — отметил Бурков.
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