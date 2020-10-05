Анастасия Шпаковская 20 лет проработала в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького. Она также вокалистка группы «Naka». Анастасия всегда активно проявляла свою гражданскую позицию. Поэтому не удивительно, что она отказалась во время протестов развлекать зрителей, а тем более – принимать участие в провластных мероприятиях.





Сейчас Анастасия в Киеве – она должна спасалась от преследования белорусских властей. На новом месте она создает первую белорусскую онлайн-школу в Украине, пишет Белсат.







