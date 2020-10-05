— Местное телевидение под руководством RT уверенно закапывается в дно дна, — пишет Евгения Пастернак. — Вчера они в одном репортаже подписали Литву, как «бывшая литовская ССР».





Ну подписали и подписали — у них там со специалистами плохо, все бывает.





Но сегодня они подписали Украину как «бывшую Украинскую ССР», а Польшу, как «бывшую Польскую народную республику».





Даже интересно откуда там взялся эрудит, который знает, что Польша не входила в состав СССР?





Мне наше ТВ последний месяц напоминает трехлетнего нелюбимого ребенка, у которого единственный способ обратить на себя внимание — сделать гадость.

Депутаты вот тоже. Просят присылать им предложения по изменению Конституции.

Это первое упоминание Конституционной реформы внутри страны. Напомню, что реформу Лу обещал Пу, но потом, похоже, передумал.





А вчера, после того, как «старший брат» присоединился к санкциям, внезапно перепередумал. Так и живем.

В Минске женщины ходят с цветами.





Минчане организовали товарищеские матчи в футбол, стритбол и баскетбол.





Тьма дворовых концертов и детских праздников. По-моему, дети обожрутся сладким за эти наши протесты. Хотя сегодня в одном дворе ЗОЖно кормили арбузом.





По городу ездят слабовики в автобусах. Устрашают.





Сегодня интересное рассказали. Стандартный «бусик», который приезжает хватать, например, из цепочек солидарности, приезжает в комплектации 10 слабовиков и два свободных места. То есть могут задержать только двоих.





Прикиньте, какие мы опасные! На каждого нужно целых пять ОМОНовцев!





Смешные диалоги про муралы.





Рабочий закрасил рисунок и говорит:





— Я пошел, отмывайте быстрее, пока краска не засохла.





Звонят из ЖЭСа с вопросом.





— Что можно закрасить?





— Закрашивайте вон тот мурал, он надоел, мы уже новый придумали.





Вчера в метро были замечены провокаторы, которые катались с пивом, демонстративно обмотанные БЧБ флагами.





Сколько раз я уже слышала фразу: «Пить нельзя, мы скомпрометируем протест!», вы себе даже не представляете.





Ни капли, пока не пришли домой. Ни для храбрости, ни для «сугрева». Никакого спиртного с собой. Мы ж приличные проститутки и наркоманы.





Эти пацаны, которые демонстративно с пивом и флагом, это такое же бревно в глазу, как «Живе Беларусь!» на фейковых листовках.



