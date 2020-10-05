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Евгения Пастернак: «Прикиньте, какие мы опасные! На каждого нужно целых пять ОМОНовцев!»

Писательница — о ТВ, депутатах и устрашающих «слабовиках».

— Местное телевидение под руководством RT уверенно закапывается в дно дна, — пишет Евгения Пастернак. — Вчера они в одном репортаже подписали Литву, как «бывшая литовская ССР».

Ну подписали и подписали — у них там со специалистами плохо, все бывает.

Но сегодня они подписали Украину как «бывшую Украинскую ССР», а Польшу, как «бывшую Польскую народную республику».

Даже интересно откуда там взялся эрудит, который знает, что Польша не входила в состав СССР?

Мне наше ТВ последний месяц напоминает трехлетнего нелюбимого ребенка, у которого единственный способ обратить на себя внимание — сделать гадость.
Депутаты вот тоже. Просят присылать им предложения по изменению Конституции.
Это первое упоминание Конституционной реформы внутри страны. Напомню, что реформу Лу обещал Пу, но потом, похоже, передумал.

А вчера, после того, как «старший брат» присоединился к санкциям, внезапно перепередумал. Так и живем.
В Минске женщины ходят с цветами.

Минчане организовали товарищеские матчи в футбол, стритбол и баскетбол.

Тьма дворовых концертов и детских праздников. По-моему, дети обожрутся сладким за эти наши протесты. Хотя сегодня в одном дворе ЗОЖно кормили арбузом.

По городу ездят слабовики в автобусах. Устрашают.

Сегодня интересное рассказали. Стандартный «бусик», который приезжает хватать, например, из цепочек солидарности, приезжает в комплектации 10 слабовиков и два свободных места. То есть могут задержать только двоих.

Прикиньте, какие мы опасные! На каждого нужно целых пять ОМОНовцев!

Смешные диалоги про муралы.

Рабочий закрасил рисунок и говорит:

— Я пошел, отмывайте быстрее, пока краска не засохла.

Звонят из ЖЭСа с вопросом.

— Что можно закрасить?

— Закрашивайте вон тот мурал, он надоел, мы уже новый придумали.

Вчера в метро были замечены провокаторы, которые катались с пивом, демонстративно обмотанные БЧБ флагами.

Сколько раз я уже слышала фразу: «Пить нельзя, мы скомпрометируем протест!», вы себе даже не представляете.

Ни капли, пока не пришли домой. Ни для храбрости, ни для «сугрева». Никакого спиртного с собой. Мы ж приличные проститутки и наркоманы.

Эти пацаны, которые демонстративно с пивом и флагом, это такое же бревно в глазу, как «Живе Беларусь!» на фейковых листовках.
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