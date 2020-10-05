Статистика: больше всего пожилых минчан живет в Центральном, Советском, Заводском и Октябрьском районах столицы
По данным переписи населения 2019 года, в Минске на 1 000 пожилых мужчин приходилось 1 820 пожилых женщин.
Больше всего минчан в почтенном возрасте проживают на территории Центрального, Советского, Заводского и Октябрьского районов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.
Среди 7,4 тыс. долгожителей в Минске (в возрасте старше 90 лет) насчитывается 5,8 тыс. женщин. Столетие отметили 64 жителя столицы.
В Центральном, Советском, Заводском и Октябрьском районах пожилые граждане составляют около четверти от всего населения района — 24 %, 24,3 %, 23 % и 22,9 % соответственно.
08:46 05/10/2020
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