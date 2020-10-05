Больше всего минчан в почтенном возрасте проживают на территории Центрального, Советского, Заводского и Октябрьского районов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.





Среди 7,4 тыс. долгожителей в Минске (в возрасте старше 90 лет) насчитывается 5,8 тыс. женщин. Столетие отметили 64 жителя столицы.





В Центральном, Советском, Заводском и Октябрьском районах пожилые граждане составляют около четверти от всего населения района — 24 %, 24,3 %, 23 % и 22,9 % соответственно.



