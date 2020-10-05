Американская компания по производству пива предлагает необычную вакансию — главный менеджер по открытиям. Сотрудник будет обязан путешествовать по национальным природным паркам, создавать фото и видеоконтент для компании и пробовать её продукцию. Это ли не сказка, ставшая реальностью?





Проект продлится полгода, и за него заплатят 50 тыс. долларов (больше 3,8 млн рублей). Компания также обязуется выдать средство передвижения (дом на колёсах) и покрывать все расходы — на питание, бензин и всё что угодно. Но раком-отшельником становиться тоже не придётся. Если соискатель пожелает, он может взять с собой друга или подружку, вторую половинку или даже собаку, пишет Unilad.





Требований у компании немного. Соискатель должен быть старше 21 года и иметь водительские права. Он должен с уважением относиться к природе и правилам путешествий во время пандемии. Также у него должна присутствовать креативная жилка и качества лидера. Выбирать нового сотрудника компания будет, основываясь на аккаунтах в соцсетях и по небольшому эссе в 500 знаков, пишет gomel.today



