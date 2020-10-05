Женщина-трансгендер заняла должность вице-премьера в новосозданном правительстве Бельгии
Трансгендер впервые в ЕС стал вице-премьером Бельгии
Фото: brusselstimes.com
Петра Де Суттер
Петра Де Суттер получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.
Это первый подобный случай в ЕС, сообщает в воскресенье, 4 октября, The Brussels Times.
"В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, но это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ. Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации", - говорится в сообщении.
Как отметила Де Суттер в Твиттере, она гордится, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС "гендерная принадлежность не является проблемой". Политик также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация остается иной, пишет korrespondent.net
По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.
Новое правительство Бельгии приняло присягу перед королем Филиппом 1 октября и стало первым полноценным федеральным кабинетом за последние два года. Перед этим Бельгия установила новый мировой рекорд жизни без полноценного правительства - 653 дня.
08:23 05/10/2020
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