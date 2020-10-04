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Поддержавшей протесты актрисе из Беларуси по телефону грозят отнять сына

Актриса Марина Денисова, родом из Республики Беларусь, начала получать угрозы по телефону. Неизвестные грозятся отобрать у нее сына.



Проживающая в Москве Денисова неоднократно обозначала свою активную гражданскую позицию, в том числе, и по отношению к минским протестам.

В субботу, около 16.00, на российский номер женщины поступил звонок с минского городского телефона. Неизвестный представился «поклонником» актрисы и заявил, что она слишком «разошлась» со своими постами в соцсетях и теперь при пересечении границы России и Беларуси будет задержана и у нее отберут сына. Об этом актриса сообщила на своей странице в Facebook.
"Белорусский партизан"
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