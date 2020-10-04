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Бывший спецназовец объяснил, почему силовики превращаются в зверей

Бывший сотрудник спецназа Беларуси, художник Дмитрий Богатищев — о том, что делают с силовыми структурами, чтобы они проявляли жестокость по отношению к безоружному мирному населению.


— Это произошло не вчера и не сегодня, это планомерная работа государства на протяжении 20 лет, — рассказал бывший спецназовец в интервью ютуб-каналу «И Грянул Грэм».  

По словам Дмитрия Богатищева, в основном городская молодежь, в отличие от сельской, воспринимает службу в армии как потерянное время в жизни. Поэтому ребята из райцентров и деревень в большинстве случаев направляются в армию и внутренние войска.

Как отмечает бывший силовик, в армии молодой человек подвергается большим воздействиям как физическим, так и психологическим.

— На плечи юноши падают сержантские лычки, то есть появляется власть над своими же подчиненными, которые вчера были друзьями.

На моих глазах происходили не очень приятные вещи. К примеру, офицер ставит перед выбором молодого сержанта: либо ты будешь командовать и подчинять личный состав, либо я послезавтра найду другого человека, который будет тобой командовать и тебя бить.

Получается такой заколдованный круг, и многие люди просто-напросто ломаются на глазах, звереют. Происходит трансформация личности: либо из тебя делают идиота, либо калеку.

И потом сержант получает полную власть над личным составом с помощью благословения офицера.

В то же время среди офицеров есть много порядочных людей, подчеркивает Дмитрий.

— После службы в армии молодежь не хочет возвращаться в родной колхоз. Идти на завод работать тоже желания нет. Идти в институт — больших умственных способностей нет. Куда они идут? В милицию, ОМОН. И там сразу получают определенные льготы, зарплаты, квартиры.

По мнению бывшего спецназовца, эта система на протяжении 20 лет создавала монстров, которые необходимы для ее поддержания.

Дмитрий Богатищев вспоминает, как в апреле 1996 года, когда на улицах Минска происходили большие волнения, его роту вывозили военные автомобили «Урал».

— Как только машины начали приближаться к протестующим, один из наших офицеров просто забился в угол от страха. После этих волнений командование приняло решение наградить личный состав, и к нашему большому удивлению этого офицера повысили в звании. Также вручили ему орден.

По словам Богатищева, солдаты потребовали, чтобы офицер не носил эту награду, пока они не уволятся. Он с этим согласился.

— Тем не менее, не хочу принижать крапового берета, храбрости, мужества военнослужащих и офицеров. Очень много талантливых офицеров были грязно использованы этой системой и выброшены потом, а также незаслуженно забыты.

Бывший сотрудник спецназа считает публикацию адресов силовиков в интернете адекватной мерой:

— Люди хотят сохранить свою жизнь и отстоять свои права.

Дальнейшие события, считает Богатищев, будут развиваться по нарастающей.  

— За все, что сделали (силовики – прим. «С»), будут отвечать. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них.
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