Напомним, что согласно официальной статистике Минздрав в Беларуси увеличивается количество случаев заражения коронавирусом. На 4 октября выздоровели и выписаны 75 239 пациента (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациента (плюс шесть за последние сутки), пишет the-village.me





На фоне этого милиция запрещает людям в толпе на массовых мероприятиях использовать необходимое средство защиты от коронавируса.





Журналисты звонили в Минздрав, чтобы получить комментарий по этому поводу, но пока связаться не удалось.