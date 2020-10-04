В разгар коронавируса милиция запретила надевать маску на массовых мероприятиях
Сегодня, на Марше освобождения политзаключенных, обращаясь к протестующим в центре Минска, сотрудники МВД в громкоговоритель заявили, что на массовых мероприятиях нельзя прятать лицо под маской.
Напомним, что согласно официальной статистике Минздрав в Беларуси увеличивается количество случаев заражения коронавирусом. На 4 октября выздоровели и выписаны 75 239 пациента (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациента (плюс шесть за последние сутки), пишет the-village.me
На фоне этого милиция запрещает людям в толпе на массовых мероприятиях использовать необходимое средство защиты от коронавируса.
Журналисты звонили в Минздрав, чтобы получить комментарий по этому поводу, но пока связаться не удалось.
15:17 04/10/2020
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