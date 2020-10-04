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В Минске начались проблемы с мобильным интернетом «по требованиям госорганов»

В Минске около 14.00 начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. Об этом нам написало несколько абонентов белорусских операторов.


Затруднения уже можно назвать стандартными — сайты либо вовсе не открываются, либо на это уходит много времени (более нескольких минут). Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них — не прогружаться. Проблемы есть у абонентов всех трех операторов — во всяком случае в центре города неподалеку от цирка и парка Горького через А1 и МТС обновить Telegram не получается, пишет TUT.BY

В А1 нам сказали:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

МТС прокомментировали:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

Как только мы получим комментарий life:), то обновим материал.

Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске — не новы. Во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе и сентябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
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