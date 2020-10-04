В Беларуси за сутки 443 новых случая COVID-19 и шесть смертей
В Беларуси продолжается ежесуточный рост числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 443 случая.
Более 400 новых случаев фиксируется уже третий день подряд: 2 октября — 402, 3 октября — 431.
Всего с начала пандемии зарегистрированы 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 857 пациентов (шесть из них — за последние стуки).
Выздоровели и выписаны 75 239 пациентов (91 за последние сутки). Всего проведено 1 936 540 тестов.
14:28 04/10/2020
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