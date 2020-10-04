+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Беларуси за сутки 443 новых случая COVID-19 и шесть смертей

В Беларуси продолжается ежесуточный рост числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 443 случая.


Более 400 новых случаев фиксируется уже третий день подряд: 2 октября — 402, 3 октября — 431.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 857 пациентов (шесть из них — за последние стуки).

Выздоровели и выписаны 75 239 пациентов (91 за последние сутки). Всего проведено 1 936 540 тестов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]