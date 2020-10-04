В Беларуси за сутки 443 новых случая COVID-19 и шесть смертей





Более 400 новых случаев фиксируется уже третий день подряд: 2 октября — 402, 3 октября — 431.





Всего с начала пандемии зарегистрированы 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 857 пациентов (шесть из них — за последние стуки).





Выздоровели и выписаны 75 239 пациентов (91 за последние сутки). Всего проведено 1 936 540 тестов.