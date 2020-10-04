По Чернобыльской зоне проложили веломаршрут длиной в 45 км
В Украине разработан первый веломаршрут, который будет проходить по территории Чернобыльской зоны. Его длина — 45 км. Он проходит в том числе и через отселённые деревни.
Веломаршрут по Чернобыльской зоне / пресс-служба Кабинета министров Украины
Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими. Также участников экскурсии будет сопровождать технический транспорт, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает "Еврорадио".
Маршрут откроется летом, а пока существует только на бумаге. В первые дни октября начато обустройство мест для остановок в живописных уголках зоны отчуждения.
Чернобыльская зона в Украине на самом высоком уровне рассматривается как туристический объект. Есть проект "Магниты Украины: Чернобыль", который реализуется при поддержке Офиса президента Украины и других госорганов.
14:19 04/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение