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По Чернобыльской зоне проложили веломаршрут длиной в 45 км

В Украине разработан первый веломаршрут, который будет проходить по территории Чернобыльской зоны. Его длина — 45 км. Он проходит в том числе и через отселённые деревни.

Веломаршрут по Чернобыльской зоне / пресс-служба Кабинета министров Украины

Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими. Также участников экскурсии будет сопровождать технический транспорт, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает "Еврорадио".

Маршрут откроется летом, а пока существует только на бумаге. В первые дни октября начато обустройство мест для остановок в живописных уголках зоны отчуждения.

Чернобыльская зона в Украине на самом высоком уровне рассматривается как туристический объект. Есть проект "Магниты Украины: Чернобыль", который реализуется при поддержке Офиса президента Украины и других госорганов.
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