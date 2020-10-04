По Чернобыльской зоне проложили веломаршрут длиной в 45 км

Веломаршрут по Чернобыльской зоне / пресс-служба Кабинета министров Украины





Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими. Также участников экскурсии будет сопровождать технический транспорт, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает "Еврорадио"





Маршрут откроется летом, а пока существует только на бумаге. В первые дни октября начато обустройство мест для остановок в живописных уголках зоны отчуждения.





Чернобыльская зона в Украине на самом высоком уровне рассматривается как туристический объект. Есть проект "Магниты Украины: Чернобыль", который реализуется при поддержке Офиса президента Украины и других госорганов.