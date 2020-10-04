Задержана Надежда Пужинская — еще одна журналистка "Сильных новостей"
Атака властей на крупный независимый гомельский сайт "Сильные новости" продолжается.
Вчера были задержаны главный редактор издания Анна Якштас и её муж Денис, который также работает в команде сайта. Их оставили в изоляторе до суда "по административной статье".
Сегодня руководитель проекта Пётр Кузнецов сообщает о задержании видеооператора СН Надежды Пужинской. Против нее начат административный процесс за участие в незаконном массовом мероприятии. Однако, по словам Кузнецова, последний месяц Надежда провела в больнице и дома — у неё была какая-то непонятная вирусная инфекция.
13:45 04/10/2020
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