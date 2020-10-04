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Посткоронавирусный воспалительный синдром обнаружили у взрослых

Американские ученые обнаружили, что воспалительный синдром, выявленный ранее у детей, переболевших COVID-19, также проявляется среди взрослых пациентов. Соответствующий доклад опубликован в пятницу на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, сообщает ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Griffin Wooldridge / Unsplash

Ранее сообщалось, что британские медики проследили за развитием посткоронавирусного воспалительного синдрома (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C) у двух дюжин детей. Они пришли к выводу, что эта болезнь представляет собой новую форму расстройств иммунной системы, отличную от синдрома Кавасаки и других схожих заболеваний.

В числе присущих ей симптомов — появление сыпи на коже, покраснение языка и опухание конечностей, развитие различных долгосрочных нарушений в работе организма, в том числе потенциально фатальных аневризмов в коронарной артерии и ряде других сосудов. Кроме того у некоторых детей с данным синдромом проявлялись сбои в работе сердца и проблемы с пищеварением.

Ученые американских ЦКПЗ установили, что аналогичные симптомы проявляются также среди взрослых пациентов, переболевших COVID-19. Синдром получил обозначение MIS-A (Multisystem inflammatory syndrome in adults). В исследовании американских специалистов принимали участие 16 пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех были выявлены нарушения в работе сердца разной тяжести, у 13 имели место нарушения в работе пищеварительного тракта, у пятерых были высыпания на коже, у 12 повышалась температура.


Синдром проявлялся у пациентов не ранее 14 дней с момента заражения коронавирусом. Два пациента, участвовавших в исследовании ЦКПЗ, умерли, причем у одного из них на момент заражения не было каких-либо осложнений.


В Беларуси на 3 октября зарегистрированы 79 852 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 431 новый инфицированный.
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