Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash





Проблемы с Telegram продолжались больше часа в нескольких странах Европы. Это уже второе заметное «падение» мессенджера в последнее время — последний сбой в работе произошел 25 сентября.





Позже сбои в Telegram прокомментировал Павел Дуров. Он извинился перед пользователями и объяснил проблемы «неисправностью оборудования». Также он отметил, что команда мессенджера внесла исправления в iOS-приложение. «Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — добавил он.





По словам Дурова, одна из причин проблем с Telegram — быстрый рост сервиса: «Каждую неделю как минимум 10 миллионов новых пользователей регистрируется в Telegram, и мы постоянно масштабируем наше программное обеспечение и оборудование».



