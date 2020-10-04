Интересное из переписи: на Гродненщине мужчины не хотят жениться





Среди мужского населения старше 15 лет в Гродненской области 22,7 % никогда не вступали в брак. При этом только 64,4 % мужчин хоть раз были женаты или жили в гражданском браке.





Женщин старше 15 лет, которые не выходили замуж, гораздо меньше — всего 13,3 % (или 61,4 тыс.). Чуть больше половины — 54,6 % — находятся в браке или в незарегистрированных отношениях. Вдов ровно 21 %, разведённых — 11,1 %.



