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Трамп говорит, что лечение от COVID-19 проходит хорошо

Президент США Дональд Трамп обнародовал видео из госпиталя, заявив о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании.

Видео размещено на Твиттер-страничке американского лидера.

"Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", - заявил он.

Ранее Трамп поблагодарил врачей, медсестер и медперсонала военного госпиталя Уолтера Рида.
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