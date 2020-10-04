Трамп говорит, что лечение от COVID-19 проходит хорошо

Видео размещено на Твиттер-страничке американского лидера.





"Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", - заявил он.





Ранее Трамп поблагодарил врачей, медсестер и медперсонала военного госпиталя Уолтера Рида.







