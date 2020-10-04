



Забавную историю рассказал журналистам BBC директор зоопарка «Lincolnshire Wildlife Park». По его словам, группу из пяти попугаев пришлось изолировать от посетителей из-за того, что они «поливали людей нецензурной бранью». Случай не был единичным, поэтому другого выхода не было.





Отмечается, что серые африканские попугаи жако, стали жителями Линкольнширского парка дикой природы в августе. Освоив за короткое время бранную лексику, они стали наперебой оскорблять посетителей. Сотрудникам пришлось переместить птиц подальше от публики, расселив их по разным вольерам.





По словам директора парка, это далеко не первый случай, когда местные попугаи нецензурно ругались. Но чтобы пятеро одновременно — такого персонал не вспомнит. Директор рассказал, что сначала это радовало сотрудников и гостей, но потом попугаи стали ссориться все чаще и громче. Учитывая, что в парк приходят дети, ругающихся птиц пришлось отправить на перевоспитание.