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СК прокомментировал смерть мужчины, госпитализированного с Окрестина

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины, который скончался в больнице, об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 29 сентября в одну из больниц Минска попал 41-летний житель столицы с телесными повреждениями. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако в субботу он скончался.

В СК уточнили, что мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД на Окрестина.

"Следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - рассказали в СК.

Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначена экспертиза, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация.

В СК добавили, что некоторые telegram-каналы и СМИ пытаются политизировать трагедию, связывая ее с жестокостью милиционеров. Однако следователи уточнили – задержание минчанина не было связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.

И все же в версию "сам упал" не очень верится. Особенно потому, что Следственного комитета в упор не видит беспредела при задержаниях и арестах, которые, благодаря многочисленным свидетельствам в соцсетях, видят все. 
"Белорусский партизан"
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