Всемирный союз староверов заступился за белорусскую семью





"Поддержав протестующих против фальсификации последних выборов президента Республики Беларусь, Снежковы не совершили ничего противоправного, никак не нарушили закон, -- уверены единоверцы Снежковых. -- Используя свое право, гарантированное как международными, так и национальными белорусскими законами, они мирно, без оружия и даже без лозунгов, вышли на улицу родного города вместе с другими жителями Гомеля, требующими честных выборов — по закону. Уже через несколько часов после акции домой к старообрядцам пришли с обыском, после которого увели главу семейства, а через пару дней арестовали его супругу и забрали детей. Всемирный союз староверов расценивает эти действия как акцию устрашения и попытку подавления Богом данных свобод человека открыто выражать свое моральное воззрение на происходящие процессы в обществе.





Старообрядческая традиция воспитывает в человеке такие качества, как предельная честность, педантичное исполнение закона, добросовестность и ответственность в труде, в общественной и семейной жизни. Неудивительно, что носители этих высоких нравственных качеств вызывают страх у недоброжелателей.





Всемирный союз староверов, выступая от имени многомиллионного старообрядчества по всему лицу земли, требует от властей Беларуси немедленного освобождения захваченной семьи Снежковых. Мы намерены следить за их судьбой, оказывать им всю возможную правовую и материальную помощь, обращаясь, в том числе, в международные институты, обеспечивающие защиту прав человека. Пусть Господь даст мир и процветание многострадальной земле Беларуси!"