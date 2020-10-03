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За сутки в Беларуси выявлено более 430 новых случаев COVID и семь новых смертей

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приближается в 80 тысячам, свидетельствуют данные Минздрава республики.

 


"Зарегистрированы 79 тысяч 852 человека с положительным тестом на COVID-19", - сообщили в профильном ведомстве.

Таким образом, за сутки выявлен 431 новый случай инфицирования.

Выздоровели и выписаны 75 тысяч 148 пациентов. То есть плюс 166 человек по сравнению с данными на 2 октября.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 851 пациент (плюс 7 смертей за прошедшие сутки) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.
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