







"Зарегистрированы 79 тысяч 852 человека с положительным тестом на COVID-19", - сообщили в профильном ведомстве.





Таким образом, за сутки выявлен 431 новый случай инфицирования.





Выздоровели и выписаны 75 тысяч 148 пациентов. То есть плюс 166 человек по сравнению с данными на 2 октября.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 851 пациент (плюс 7 смертей за прошедшие сутки) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.







