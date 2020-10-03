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Дешевый спектакль от МВД: в метро катались молодые люди с бело-красно-белыми флагами и пивом

По словам очевидцев, неизвестные выглядели нарочито провокационно.


«Сегодня в метро катались подозрительные типы. Нарочито обернутые в бчб, пили пиво, валялись по вагону, разливали пиво», — телеграм-канал Нашай Нівыопубликовал фото и сообщение своего читателя.

Дешевый спектакль от МВД: в метро катались молодые люди с бело-красно-белыми флагами и пивом

Напомним, что в конце августа сообщалось о гастролерах, которые ночью приезжали в минские микрорайоны, где громко слушали музыку («Перемен», «Муры»), шумели, пили спиртное и скандалили.

— «Купаловский» разогнали, теперь МВД будет развлекать минчан своими дешёвыми постановками. Правда, сложно предположить, на кого рассчитан этот любительский подземный театр: для ябатек мы все такие, для 97%, кто бывает на акциях протеста, — это очевидная постановка. Ни один протестующий белорус никогда не будет так себя вести, — отреагировал на сообщение о провокаторах в метро историк Дмитрий Дрозд.
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