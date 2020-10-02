В США умерла собака из Беларуси. Об этом теперь пишут крупнейшие СМИ

Йоркширский терьер по кличке Ути-Пути Кнопочка. Фото: из архива заводчицы









Здесь были задержаны 11 породистых собак, ехавших из Восточной Европы к своим новым хозяевам в США. Пока шли разбирательства в суде, одна из них – крошечный йоркширский терьер из Беларуси – успела заболеть и умереть.





Что пишут Associated Press, New York Post и другие





Чистопородных псов вез из Москвы курьер – 35-летний американский гражданин. В данном случае он выполнял заказы сразу нескольких жителей своей страны, осуществляя доставку животных от разных заводчиков в Беларуси и России.





Мужчина вылетел с четвероногими из Москвы 8 сентября, и в этот же день должен был с ними пройти таможню в аэропорту Кеннеди, но этого не произошло. Местные службы пресекли ввоз собак на двух основаниях.





Как утверждает таможня, курьер задекларировал лишь девятерых животных: четырех йоркширских терьеров, трех доберманов, далматинца и золотистого ретривера. Еще же двух йорков он якобы собирался утаить, спрятав в секретном отделении сумки-переноски.





Кроме того, у специалистов возникли подозрения насчет подлинности документов, сопровождающих псов. В частности, у них оказались вопросы по справкам, подтверждающим наличие у некоторых из животных прививок от бешенства.





Поэтому собак было решено отправить назад в Москву. Однако курьер подал иск в суд, требуя оставить четвероногих в США. Он утверждает, что не пытался утаить йорков и что все предоставленные документы подготовлены на должном уровне.





Депортация животных была отложена. До конца разбирательств их поместили на передержку в специальный частный приемник, работающий в аэропорту и предназначенный как раз для таких случаев.





Тем временем, пока шли эти процессы, 21 сентября одна из собак – йорк по кличке Ути-Пути Кнопочка, ехавший из Беларуси к новой хозяйке в штат Огайо, – умерла. Как показало вскрытие, она подхватила очень заразную форму собачьего парвовируса.





Владельцы задержанных собак также вовлеклись в судебный процесс. Они жалуются, что их держат в неведении насчет того, в каком состоянии находятся собаки в приемнике, а также что питомцев там без их согласия повторно привили от бешенства.





Ревакцинация обозначает, что четвероногие должны остаться в карантине еще на 28 дней. И лишь потом суд примет решение. Это беспокоит хозяев, тем более что, возможно, им приде я заплатить за содержание псов в приемнике круглую сумму.





Что говорит заводчица тех самых йорков из Беларуси?





Belmir.by разыскал белорусскую заводчицу йоркширских терьеров, которая отправила в США двух из одиннадцати собак, о которых идет речь. В том числе умершую Ути-Пути Кнопочку. Она прокомментировала ситуацию, предпочтя не называть свои имя и фамилию:





– Собаке было 9 месяцев, отличалась из всего помета в пять щенков тем, что маленькая, «мини-девочка». Обычно йорк, скажем, – 3 100 грамм, а в нашем случае – 1 550 грамм.





Ее снимок увидела на сайте американка и очень захотела к себе в семью – «усыновить», как они говорят. Дело в том, что в Америке относятся к питомцам как к детям.





Я высылала фотографии «девочки», показывала видео. И эта женщина к ней уже успела очень привязаться. Она сейчас очень переживает, и я тоже. Мы выплакали много слез.





Собака была полностью здорова. Я высылала потом подтверждение владелице по всем остальным из помета, кого я другим людям отдала, – все сейчас в нормальном состоянии.





Ну и вы же понимаете – для заводчика все эти процессы у собак с родословной сложные с рождения: оформление родословной, клеймение, чипирование… Экономить на прививке просто глупо.





Я предлагала своего курьера, но у владелицы были знакомые, которые посоветовали другого в Москве, с американским гражданством. Я расспросила у людей, сказали, что знают, есть такой.





Вообще, я не знала, что он повезет сразу столько собак. Думала, будут лишь две мои. Но оказалось, например, что еще двух из соседнего города. И там тоже думали, что будут лишь их собаки.





Я отдала курьеру все бумаги на «девочку» в оригинале. Но как там дальше было, как они готовились, предоставлялись – знать не могу. Неизвестно даже, были ли претензии к документам именно моих йорков.





Информация у меня скудная. У нас здесь на форуме многие говорят, что версия с парвовирусом не очень правдоподобна. Да и подтверждения до сих пор даже нет нормального о смерти.





Хозяйка пересылала пару документов, которые ей из суда пришли. Но, например, ни она, ни ее адвокат не видели до сих пор ни видео, ни даже фото мертвой собаки.





Очень переживаю, там ведь еще одна моя «девочка». Ждем. Причем даже если разрешат оставить собак в США – там, говорят, очень большая сумма выйдет за содержание в приемнике.





Как я понимаю, это может получиться что-то в районе 60 тысяч долларов за всех собак. Смогут ли хозяева выплатить – большой вопрос. Но они уже начали собирать деньги краудфандингом.