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Силовики взяли под контроль еще один протестный телеграм-чат: администратор задержан

Стало известно о задержании администратора чата — «Водители 97, силовики взяли чат под свой контроль.



Чат «Водители 97%» насчитывал больше 3 тысяч пользователей. В нем беларуские автомобилисты обсуждали в основном протестные автопробеги и блокировки дорог. Подробности о задержанном администраторе пока неизвестны, но в телеграм-канале появилась информация, что сам канал не находится под контролем силовиков, а для общения создан новый чат.

Напомним, что вчера был задержан администратор телеграм-канала «Отчислено» Игорь Кабушков. 

Вчера обыск с конфискацией всей техники также прошел у создателя чата Грушвилль, после обыска его отвезли в РУВД, но потом отпустили, он не находится в статусе подозреваемого или обвиняемого.
The Village
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