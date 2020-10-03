







Чат «Водители 97%» насчитывал больше 3 тысяч пользователей. В нем беларуские автомобилисты обсуждали в основном протестные автопробеги и блокировки дорог. Подробности о задержанном администраторе пока неизвестны, но в телеграм-канале появилась информация, что сам канал не находится под контролем силовиков, а для общения создан новый чат.





Напомним, что вчера был задержан администратор телеграм-канала «Отчислено» Игорь Кабушков.





Вчера обыск с конфискацией всей техники также прошел у создателя чата Грушвилль, после обыска его отвезли в РУВД, но потом отпустили, он не находится в статусе подозреваемого или обвиняемого.