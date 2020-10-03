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Беларуса хотели оштрафовать за БЧБ-флаг на балконе: А он убедил власти, что имеет на это право

Хозяину квартиры на улице Молодежной в Новополоцке пришло письмо из горисполкома из-за бчб-флага на лоджии — ему сообщили о возможном штрафе за нарушение архитектурного решения фасада здания. Мужчина решил оспорить это, и ему удалось, сообщает издание gorod214.by.


В письме из отдела архитектуры Новополоцкого горисполкома хозяину квартиры разъясняли, что им «не выполняются требования законодательства по содержанию в надлежащем состоянии внешнего вида фасада жилого дома». Ему рекомендовали «устранить нарушение», чтобы избежать штрафа.


Мужчина отправил в облисполком ответ, в котором написал, что этот флаг не запрещен в нашей стране и соответствует его «эстетическим представлениям о правильном сочетании цветов», не используется им во время массовых мероприятий, не вывешивается с балкона, а только прикреплен к стене, что не является нарушением законодательства Республики Беларусь.


1 октября мужчине пришло еще одно письмо из исполкома. Его уведомили, что изучили более детально ситуацию, «связанную с полотнищем флага» на лоджии его квартиры, и решили, что он не нарушает архитектурное решение фасада. А значит административный процесс по этой статье в отношении владельца квартиры не будет начат.
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