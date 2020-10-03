В Гомеле задержаны сотрудники издания «Сильные новости»





После обыска Анну и ее мужа Дениса, который также является сотрудником издания, увезли в местный РОВД.





«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.





«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», - сообщил Кузнецов.