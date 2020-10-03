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В Гомеле задержаны сотрудники издания «Сильные новости»

В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в Фейсбук основатель издания Петр Кузнецов.


После обыска Анну и ее мужа Дениса, который также является сотрудником издания, увезли в местный РОВД.

«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.

«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», - сообщил Кузнецов.
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