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Анархисты атаковали офис Volkswagen в Швеции в поддержку узников режима в Беларуси

Шведские анархисты в ночь на 2 октября в городе Лунд провели небольшую акцию саботажа в знак солидарности с узниками режима Лукашенко в Беларуси и со всеми смельчаками, которые продолжают «прямым действием оказывать сопротивление диктатуре».

«Нами было атаковано представительство Volkswagen в Лунде. Мы закидали бутылками с краской дверь и фасад этого сооружение и разбили камнями стекла. В результате наших простых действий данная контора не сможет работать минимум один день», - пишет телеграм-канал Боец Анархист

Офис Volkswagen попал под раздачу по той лишь причине, что 28 августа немецкий Greenpeace опубликовал отчет, согласно которому милиция и спецназ в Беларуси вооружены немецким оружием и передвигаются на патрульных автомобилях и фургонах, произведенных немецкой компанией Volkswagen.

«Мы никоим образом не являемся сторонниками Greenpeace, однако оснований не доверять их отчету в данном случае у нас нет. Как отмечается в отчете, с 2011 года в ЕС действует запрет на поставки в Беларусь оружия и другого оборудования, которое может быть использовано для насилия над народом. Тем не менее, есть основания полагать, что торговля таким оборудованием продолжается», - говорится в сообщении. - «То, что омоновцы и другие вооруженные лакеи режима Лукашенко, которые … пытают, похищают людей, передвигаются на фургонах Volkswagen, мы считаем более чем достаточным основанием для атаки против этой немецкой корпорации».
АФН
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