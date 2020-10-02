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Заболевшему COVID-19 Трампу сделали инъекцию коктейля из антител

Президенту Дональду Трампу, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач главы государства Шон Конли.





Инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.

По словам врача, президент утомлен, «но в хорошем настроении». Состояние Трампа оценивает команда медиков, она определит дальнейшие действия по его лечению, отметил Конли.

У Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что президента доставят в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Представитель Белого дома подчеркнула, что это предосторожность, рекомендованная врачами. Во время пребывания в госпитале Трамп будет работать

На фоне сообщения о введении Трампу коктейля производства Regeneron акции компании подскочили в цене. На пике бумаги, торгующиеся на Nasdaq, стоили $585, показав рост на 2,97% по отношению к цене закрытия.
РБК
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