Заболевшему COVID-19 Трампу сделали инъекцию коктейля из антител

















Инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.





По словам врача, президент утомлен, «но в хорошем настроении». Состояние Трампа оценивает команда медиков, она определит дальнейшие действия по его лечению, отметил Конли.





У Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.





Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что президента доставят в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Представитель Белого дома подчеркнула, что это предосторожность, рекомендованная врачами. Во время пребывания в госпитале Трамп будет работать





На фоне сообщения о введении Трампу коктейля производства Regeneron акции компании подскочили в цене. На пике бумаги, торгующиеся на Nasdaq, стоили $585, показав рост на 2,97% по отношению к цене закрытия.











