Заболевшему COVID-19 Трампу сделали инъекцию коктейля из антител
Президенту Дональду Трампу, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач главы государства Шон Конли.
Инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.
По словам врача, президент утомлен, «но в хорошем настроении». Состояние Трампа оценивает команда медиков, она определит дальнейшие действия по его лечению, отметил Конли.
У Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что президента доставят в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Представитель Белого дома подчеркнула, что это предосторожность, рекомендованная врачами. Во время пребывания в госпитале Трамп будет работать
На фоне сообщения о введении Трампу коктейля производства Regeneron акции компании подскочили в цене. На пике бумаги, торгующиеся на Nasdaq, стоили $585, показав рост на 2,97% по отношению к цене закрытия.
09:55 03/10/2020
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