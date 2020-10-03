Заграничный товар: польскую болонку развернули на белорусской границе









Накануне поездки девушка узнавала, как пересекать через границу с домашним питомцем, подготовила полный пакет документов, но в пункте пропуска оказалось, что с собакой въезд запрещен.





Везла собачку познакомить с родителями





История произошла 24 сентября в пункте пропуска "Брузги" с Марией Крапивницкой. Девушка родом из Минска, но живет и работает в Варшаве, в Беларусь ехала в гости к родителям.





"В Беларуси я не была с января, не получалось приехать из-за коронавируса и карантина. На 8 Марта мой парень подарил мне мальтийскую болонку. Назвала ее Василисой. Родители очень хотели ее увидеть, попросили сделать все документы и привезти, чтобы познакомиться", – рассказывает Мария историю собачки, которую развернули на границе.





Девушка перед поездкой в Беларусь уточняла, какие документы нужны, чтобы без проблем приехать в Беларусь с домашним питомцем.





"Сделали паспорт, прививки, за сутки до поездки посетили ветеринара, чтобы поставить нужную отметку, на всякий случай сделали собаке тест на коронавирус. Когда на белорусской стороне на границе проходили проверку ветеринара, он сказал, что многие справки были даже лишними ", – добавила девушка.

Таможня признала собаку заграничным товаром

Мария без проблем пересекла польскую часть границы, прошла паспортный контроль у белорусов, по совету водителей рейсового автобуса, в котором ехала из Варшавы, заполнила таможенную декларацию на собаку. Водители объяснили, что без нее болонку могут не пропустить.





"Проблемы начались на таможенном контроле. Сотрудница таможни сразу же сказал, что с собакой меня не пропустит. Сказала, что действует бестоварный въезд. Я поняла, что Василиса для таможни - такой же товар, как коробка конфет, шоколадка или другие вещи. А поскольку у моей собаки оказался польский паспорт, ее признали заграничным товаром, с таким в Беларусь точно нельзя", – рассказала Мария.





Девушка пыталась уговорить сотрудников таможни пропустить ее с болонкой. Показывала вид на жительство в Польше, польскую прописку, говорила, что только на неделю едет в Беларусь, а потом вместе с собакой вернется обратно.





"Я пыталась объяснить, что Василиса - моя личная собственность. Да, она куплена в Польше, но телефон, с которым я ехала, часы или наушники, тоже куплены в Польше, их же не запрещают. Я не везла собаку, чтобы кому-то продать или оставить в Беларуси. Я была готова даже заплатить налог на ввоз собаки или еще что-то, только бы пропустили. Все было бесполезно&qu ;, – вспоминает Мария.

На защиту девушки встали другие водители автобусов и маршруток, которые были в очереди, они тоже просили сделать исключение и пропустить пса. Но ничего не получилось. Не пошел на уступки и начальник таможни.





Пять часов на границе

По словам Марии, ее вместе с багажом и болонкой Василисой высадили из автобуса, поставили штамп об отказе на въезд в Беларусь.





"Мне предложили два варианта. Либо возвращаться обратно в Польшу, либо вызывать кого-то, кто приедет на границу и заберет собаку. Я не могла вернуться, так как в Минске нужно было сдавать госэкзамены, их и так перенесли на сентябрь, пропустить было невозможно. У моего парня в тот день намечалась рабочая командировка, он бросил все дела и поехал из Варшавы в "Брузги". А мы с Василисой почти пять часов сидели в пустом помещении на железной скамейке. Никто не предложил даже воды, не было возможности выйти на улицу или в туалет", – рассказывает Мария.





Когда девушка приехала в Беларусь, то она с родителями позвонила в Гродненскую региональную таможню, рассказали о том, что произошло на границе. Им ответили, что теоретически собаку могли впустить с хозяйкой, если бы начальник смены принял такое решение.





"Значит, нам не повезло с начальником смены. На границе я спрашивала, как быть в следующий раз, если снова буду ехать с собакой. Сказали, что из-за бестоварного въезда пса никак не получится взять в поездку в Беларусь. Но документов, почему нельзя, мне не показали", – отметила Мария и добавила:





"Мне потрепали нервы на границе, мы потеряли много времени и денег на оформление документов, на поездку из Варшавы до границы и обратно, на то, чтобы доехать с границы до Минска. Пусть другие люди почитаю мою историю, чтобы не попасть в такую ситуацию".





Как везти домашних животных через границу?





По таможенным правилам, собаки, кошки и другие домашние животные, которые едут с хозяевами из Европы в Беларусь, обязаны проходить ветеринарный контроль на границе. В международном ветпаспорте должна стоять отметка о клиническом осмотре животного, сделанная не менее, чем за пять суток до отправки на территорию ЕАЭС. На границе на питомца нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пересекать границу по "красному коридору".





Далее есть нюансы: если питомец возвращается с хозяином в Беларусь и в его паспорте есть соответствующая отметка, его должны впустить на родину без лишних вопросов. Если же такой отметки не окажется, хозяину придется заплатить за животное таможенные пошлины и налоги. Собаку или кота взвесят, оценят и включат в общий вес и стоимость перемещаемого путешественником товара, за превышение нужно будет уплатить таможенные платежи.





Иностранцы, которые едут в Беларусь с домашними животными, не платят таможенные платежи и налоги. Им разрешается временно ввозить не только обычных домашних питомцев, но породистых, предназначенных для охоты или спорта.





Напомним, что провозить товары, которые не считаются товарами для личного пользования, белорусам стало сложно с 18 сентября. Путешественники сообщали, что с этого дня не могли провезти из Польши или Литвы даже пачку кофе или шоколадку.





В таможенном комитете Беларуси признали, что на границе Евразийского экономического союза усилен таможенный контроль, цель которого пресечь попытки перемещения запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, также не допустить ввоз коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования. Проверочные мероприятия проводятся сотрудниками таможни на основании системы управления рисками.



