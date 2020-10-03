Не пустят без теста. Ещё одна страна готова принимать туристов в октябре
Панама открывает границы для иностранных туристов с 12 октября, путешественники должны будут предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19, сообщает Travel and Leisure.
Результаты анализов необходимо будет получить за 48 часов до прибытия в страну. При их отсутствии туристам придется сдать в аэропорту экспресс-тест стоимостью около 30 долларов. Если он будет положительным, путешественнику потребуется пробыть на карантине в течение недели в отеле, который оплатит правительство Панамы.
Также перед регистрацией на рейс пассажиры должны будут подписать свое соглашение на соблюдение мер, введенных в стране для борьбы с коронавирусом. Среди них – ношение масок в общественных местах, соблюдение соцдистанции; также предпочтительнее расплачиваться банковской картой.
Отмечается, что в ресторанах и кафе Панамы ограниченное количество посадочных мест, в связи с чем лучше бронировать их заранее. То же самое касается экскурсионных автобусов, которые работают с загрузкой в 50 процентов от привычного количества гостей.
Для посещения страны покупка туристической медстраховки не обязательна, но министерство туризма Панамы настоятельно рекомендует путешественникам ее приобрести.
13:09 03/10/2020
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