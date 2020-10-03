







Результаты анализов необходимо будет получить за 48 часов до прибытия в страну. При их отсутствии туристам придется сдать в аэропорту экспресс-тест стоимостью около 30 долларов. Если он будет положительным, путешественнику потребуется пробыть на карантине в течение недели в отеле, который оплатит правительство Панамы.





Также перед регистрацией на рейс пассажиры должны будут подписать свое соглашение на соблюдение мер, введенных в стране для борьбы с коронавирусом. Среди них – ношение масок в общественных местах, соблюдение соцдистанции; также предпочтительнее расплачиваться банковской картой.





Отмечается, что в ресторанах и кафе Панамы ограниченное количество посадочных мест, в связи с чем лучше бронировать их заранее. То же самое касается экскурсионных автобусов, которые работают с загрузкой в 50 процентов от привычного количества гостей.





Для посещения страны покупка туристической медстраховки не обязательна, но министерство туризма Панамы настоятельно рекомендует путешественникам ее приобрести.