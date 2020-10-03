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Microsoft назвала Россию главным источником "государственных" хакерских атак

Россия лидирует по числу "государственных" хакерских атак, свидетельствует отчет Digital Defense Report корпорации Microsoft.



Nation State Activity, как называет такие атаки Microsoft, - те, которые организуют отдельные хакеры или хакерские группировки, в том или ином ключе действующие под эгидой властей своих стран. 

На Россию, согласно отчету, в прошлом году пришлось 52% от общего числа "государственных" хакерских атак. На втором месте, с большим отрывом, - Иран (25%). 12% атак связывают с Китаем, 11% - с Северной Кореей и другими странами мира.

Целями атак в 69% случаев были объекты в США, в 19% - в Великобритании, в 5% - в Канаде, 4% - в Южной Корее, 3% - в Саудовской Аравии.
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