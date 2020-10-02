Большой хапун? МВД сообщает о задержании участников "радикального чата, призывавшие к сопротивлению милиции"
МВД Беларуси сообщило об "изобличении" радикального чата, участники которого призывали к насилию в отношении представителей власти.
Иллюстрационное фото
"В конце сентября один из таких чатов (в котором обсуждалась стратегия поведения на акциях протестах – Прим.) изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали", - говорится в сообщении МВД в его телеграм-канале.
По утверждению МВД, "переписка в чате свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили".
В ведомстве также сообщили, что по месту жительства минчан было изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.
"Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также "лидер" перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций", - сообщили в МВД. Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.
"Также в отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в Центре изоляции правонарушителей", - уточнили в ведомстве.
21:18 02/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение