У католической группы Laudans конфисковали оборудование





По словам музыкантов, они взяли к себе в студию на сохранение колонки, которые использовались на акции в Бресте.





"На следующий день сразу подъехали тихари, расспрашивали у хозяина дома об этом, и через 20 минут приехала милиция и начали обыскивать дом и потом студию (это отдельная постройка)





Они решили забрать все колонки и микрофоны, которые нашли. Среди них были студийные мониторы и студийный конденсаторный микрофон (никаким боком они не могли быть на мероприятии, это видно даже по их виду). Оставили номер телефона дежурного в РОВД и разрешили сфотографировать протокол", — написали музыканты в ФБ.





Теперь музыканты Laudans ищут возможности записать новые песни.