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У католической группы Laudans конфисковали оборудование

У католической группы Laudans милиция конфисковала оборудование. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.


По словам музыкантов, они взяли к себе в студию на сохранение колонки, которые использовались на акции в Бресте. 

"На следующий день сразу подъехали тихари, расспрашивали у хозяина дома об этом, и через 20 минут приехала милиция и начали обыскивать дом и потом студию (это отдельная постройка)

Они решили забрать все колонки и микрофоны, которые нашли. Среди них были студийные мониторы и студийный конденсаторный микрофон (никаким боком они не могли быть на мероприятии, это видно даже по их виду). Оставили номер телефона дежурного в РОВД и разрешили сфотографировать протокол", — написали музыканты в ФБ.

Теперь музыканты Laudans ищут возможности записать новые песни.
Еврорадио
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