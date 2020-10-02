











"Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это представляет угрозу не государству, а детям, которых безрассудные родители пытаются к этому делу подвести", — приводит БЕЛТА слова милицейского чиновника.





Он заявил, что много родителей приходит на акции вместе с детьми и иногда "исключительно цинично" выставляют их перед милицейскими кордонами.





Также Казакевич сообщил, что МВД хочет ужесточить ответственность за участие в незаконных массовых мероприятиях.



