«Среди проб, которые отобрала лаборатория санэпидемслужбы Минска нестандартных не зафиксировано», — сообщила главный санитарный врач города Светлана Ермак сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.





«Сейчас ограничений в использовании водопроводной воды для питья нет», - рассказала она.





По её словам, тотальный мониторинг качества воды в водопроводной сети не останавливается. Каждые три часа отбираются пробы.





Как мы сообщали ранее, 1 октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению её качества. А 2 октября утром Минскводоканал сообщал об ухудшении качества воды в микрорайоне Зеленый Луг столицы, а также в квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.