







Коротко эту ситуацию описал один из подписчиков телеграм-канала «Мотолько помоги»:





— Сейчас вылетаю из Минска в Стокгольм — на регистрации потребовали цель визита, подтверждающий документ и обратный билет. Спрашиваешь, на каком основании, [отвечают] - требования аэропорта.





В пресс-службе национального аэропорта объясняют: из-за пандемии COVID-19 условия пересечения границы разных стран изменились, более того, они регулярно пересматриваются. По этой причине документы всех пассажиров, которые направляются в страны ЕС, подлежат контролю со стороны сотрудников авиаперевозчика.





— Связано это с тем, что обязанность возвращать пассажиров в аэропорт отправления, если их не впустили в страну следования, лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчик проводит дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски. Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика. Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна ввиду отсутствия обратного билета находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал.