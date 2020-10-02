МВД: в Волковыске подожгли дом и машину милиционера

Сначала на улице Победы горела Audi 80. В результате возгорания у машины поврежден моторный отсек.





Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом того же милиционера. Огонь успел повредить кровлю — в том числе рядом стоящего гаража.













В МВД предполагают, что что это поджоги и они связаны с работой потерпевшего.





По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенных общеопасным способом, возбуждены уголовные дела.