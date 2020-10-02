В Могилеве "заминировали" суд
Утром 2 октября поступило сообщение о минировании здания областного суда.
Очевидцы сообщали, что в 9:45 в сторону ЖД вокзала поехали пожарные машины, милиция и скорая помощь.
Позже почявиласт информация, что поступило сообщение и о минировании политехнического колледжа, который находится рядом со зданием суда. В колледже подтвердили, что учащихся и педагогов эвакуировали в спортивный зал, на территории колледжа работали саперы.
Как и следовало ожидать, как в здании суда, так и в здании коллежда, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Источник: mogilev.online
15:27 02/10/2020
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