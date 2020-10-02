+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Могилеве "заминировали" суд

Утром 2 октября поступило сообщение о минировании здания областного суда.

Очевидцы сообщали, что в 9:45 в сторону ЖД вокзала поехали пожарные машины, милиция и скорая помощь.

Позже почявиласт информация, что поступило сообщение и о минировании политехнического колледжа, который находится рядом со зданием суда. В колледже подтвердили, что учащихся и педагогов эвакуировали в спортивный зал, на территории колледжа работали саперы.

Как и следовало ожидать, как в здании суда, так и в здании коллежда, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Источник: mogilev.online
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]